زيادة مساحة أراضي كوريا الجنوبية بمقدار 5.8 كيلومتر مربع في عام 2023

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زادت مساحة أراضي كوريا الجنوبية بحوالي ستة كيلومترات مربعة خلال العام الماضي.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد إنها ستصدر اليوم الاثنين التقرير الإحصائي السنوي لعام 2024، والذي يتضمن بيانات عن زيادة مساحة الأرض بناء على الإحصاءات المساحية، وهي بيانات حكومية يتم نشرها سنويا ويتم إنتاجها باستخدام معلومات الأراضي المجمعة، بما في ذلك المناطق الإدارية وسندات ملكية الأراضي والمالكين. وتُستخدم هذه الإحصاءات كبيانات أساسية لإدارة الدولة ووضع السياسات الوطنية للأراضي.ووفقا لتقرير عام 2024، بلغت مساحة أراضي كوريا الجنوبية 100 ألف 449 كيلومترا مربعا في العام الماضي، بزيادة 5.8 كيلومتر مربع، أي حوالي ضعف مساحة منطقة يوئيدو في سيول.وقالت الوزارة إن هذه الزيادة ترجع إلى الأراضي المسجلة حديثا من مشروعات الاستصلاح والتنمية. وتمتلك مقاطعة شمال كيونغ سانغ أكبر مساحة من الأرض بمساحة تبلغ 18 ألفا و424 كيلومترا مربعا، وتليها مقاطعتا "كانغ وان" وجنوب "جولا".وكان ما يقرب من نصف أراضي البلاد مملوكة لأفراد، في حين استحوذت الأراضي المملوكة للدولة على 25.5%، من الإجمالي، والأراضي العامة على 8.5%.