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السياسية

الرئيس يون يتحدث للشعب عن إصلاح القطاع الطبي

Write: 2024-04-01 12:47:03

الرئيس يون يتحدث للشعب عن إصلاح القطاع الطبي

Photo : YONHAP News

يعتزم الرئيس الكوري يون صوك يول إلقاء خطاب للشعب حول الإصلاح الطبي اليوم الاثنين، وسط استمرار الاحتجاجات الجماعية المطولة بواسطة الأطباء المتدربين ضد خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.
وقال المكتب الرئاسي في رسالة للصحفيين أمس الأحد إن الرئيس سيشرح بالتفصيل خطة الحكومة للإصلاح الطبي وزيادة حصص القبول في كليات الطب.
ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس على ضرورة الإصلاح الطبي، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة الحصص بمقدار ألفين.
ومن المرجح أيضا أن يحث الرئيس يون في كلمته المجتمعَ الطبي على الانضمام إلى الحكومة في جهودها لمتابعة خطوات الإصلاح الطبي، لكنه قد يغير موقفه ويطرح حلا جديدا، حيث تعهد بالاستماع إلى أصوات الناس في تصريحاته خلال حضوره قداس عيد الفصح أمس الأحد.



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