أساتذة الطب والممارسون الخاصون يقللون ساعات العمل

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم أساتذة الطب والممارسون الخاصون بتخفيض ساعات عملهم ابتداء من هذا الأسبوع وسط الأزمة الطبية طويلة الأمد في كوريا الجنوبية.وفي اجتماع عقدته أمس لجنة الطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية، التي تعتبر أكبر مجموعة للأطباء في البلاد، تقرر أن يبدأ الممارسون الخاصون في العمل 40 ساعة في الأسبوع.وقال "كيم سونغ كيون" مسؤول العلاقات العامة باللجنة، إنه في حين أن اللجنة لا تستطيع إجبار أعضائها على تقليل ساعات عملهم، فقد وافق الكثيرون على هذه الخطوة، وأنه من المتوقع أن ينتشر قرار العمل بساعات مخفضة بشكل طبيعي بين الأعضاء.ويأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان الأساتذة في كليات الطب عن خطة لتقليص ساعات عملهم اعتبارا من اليوم الاثنين عن طريق تقليل علاج المرضى الخارجيين وتقليص العمليات الجراحية.وأعلنت لجنة توجيهية طارئة تابعة لمجموعة أساتذة الطب يوم السبت عن خطوة أساتذة الطب لتقليص ساعات عملهم، قائلة إنهم وصلوا إلى الحد الأقصى من طاقتهم البدنية وسط الاحتجاجات الجماعية المطولة التي اتخذها الأطباء المتدربون.وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قيام جمعية منفصلة لأساتذة الطب بتخفيض ساعات عملهم الأسبوعية إلى 52 ساعة.