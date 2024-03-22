معدلات تأييد الرئيس يون تنخفض للأسبوع الخامس إلى 36.3%

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" للأسبوع الخامس على التوالي إلى حوالي 36% مع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 10 أبريل الجاري.ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و509 من المواطنين الكوريين البالغين في جميع أنحاء البلاد في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الأسبوع الماضي، أعرب 36.3% من المشاركين عن تأييدهم لطريقة تعامل الرئيس يون مع شؤون الدولة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الأسبوع الأسبق، بينما أعرب 60.7% من المشاركين عن عدم رضائهم عن الرئيس، بزيادة 0.6 نقطة مئوية.وقد انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي على مدار خمسة أسابيع متتالية منذ أن وصلت إلى 41.9% في الأسبوع الرابع من فبراير.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95% مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.