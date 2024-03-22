الرئيس يون يؤكد استعداد حكومته للتشاور مع القطاع الطبي بشأن الإصلاح

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أن حكومته مستعدة لإجراء مشاورات مع الدائرة الطبية بشأن القضايا المتعلقة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، إذا تم عرض خطة أكثر واقعية ومعقولية مقارنة بخطة الحكومة.جاء ذلك في خطاب وجهه الرئيس "يون" لأفراد الشعب اليوم الاثنين، حيث أكد على أن سياسات الحكومة منفتحة دائما، وأنه إذا تم عرض آراء أفضل وأسس أكثر عقلانية، فسوف يمكن أن تتغير سياسات الحكومة نحو الاتجاه الأفضل.وقال الرئيس إن الدائرة الطبية ترفض زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بدون أي أساس، ودعاها إلى عرض خطة موحدة ذات أدلة علمية متينة في هذا الشأن، بدلا من الإضراب الجماعي.ورفض "يون" قبول المحاولات الهادفة إلى تحقيق الإرادة بالقوة دون منطق أو أساس معقول، ودعا الأطباء المضربين إلى وقف إضرابهم غير القانوني وأن يقوموا بدلا من ذلك بتقديم اقتراح قائم على أساس معقول.وأكد الرئيس أنه لا يمكن للقطاع الطبي أن يوقف أو يمنع الحكومة دون أي أساس من تنفيذ السياسات المشروعة التي تمت مراجعتها بشكل شامل.وفيما يخص الادعاء بأنه يتوجب أن تتم زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بشكل تدريجي وعلى مراحل، قال الرئيس "يون" إنه إذا كانت الزيادة التدريجية في الحصص أمرا ممكنا في المقام الأول، فإنه يود أن يسأل لماذا لم تتمكن الحكومات السابقة من زيادة تلك الحصص خلال الـ27 عاما الماضية.