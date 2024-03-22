مباحثات كورية أوربية بشأن جهود السلام في الشرق الأوسط

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التقى "كيم هونغ كيون" النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية أمس في سيول بـ"سفين كوبمانز" مبعوث الاتحاد الأوربي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث ناقش معه الوضع في قطاع غزة، ومبادرة لبناء السلام في الشرق الأوسط.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن نائب الوزير كيم أعرب عن القلق العميق من الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأكد على ضرورة التوصل السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن مؤخرا بشأن وقف طلاق النار.ومن جانبه، أوضح المبعوث الخاص الأوربي جهود الاتحاد الأوربي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وطالب الحكومة الكورية بتقديم الاهتمام والدعم.وأكد نائب الوزير الكوري على أن الحكومة الكورية ستبذل جهودا إيجابية من أجل إحلال السلام في المنطقة، وذلك باعتبارها دولة ذات عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.