المكتب الرئاسي يؤكد أن هناك مرونة في زيادة حصص القبول في كليات الطب"

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أكد المكتب الرئاسي الكوري على أن الزيادة في عدد الطلاب في كليات الطب بمقدار ألفين، ليست رقما مطلقا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "سونغ تيه يون" مدير الشؤون السياسية في المكتب الرئاسي، لبرنامج في الكي بي إس أمس الاثنين، حيث قال إن الحكومة لا تعتبر رقم ألفين رقما مطلقا، وأنه إذا تم توفير أسباب معقولة، فمن الممكن أن تغير الحكومة السياسة ذات الصلة إلى ما هو أفضل.لكنه أشار إلى أن الرقم ألفين تم حسابه بعد فترة طويلة من الإجراءات والدراسات، وبالتالي لا يمكن تغييره فجأة إلى 1500 أو 1700 دون أي أساس منطقي، لمجرد أن أصحاب المصلحة يعارضونه.وشدد على أنه إذا تم تقديم خطة معقولة، فسوف تتخذ الحكومة النهج المناسب لها، وقال إن الحكومة تبذل جهودا بطرق متنوعة للحوار مع الأطباء المتدربين، وسوف تستمر في ذلك في المستقبل أيضا.وأضاف المسؤول الرئاسي أن الحكومة تبذل أيضا جهودا لتحسين البيئة الطبية الشاملة حتى يتمكن الأطباء المتدربون من العمل بسلاسة أكبر ويشعرون بالمكافأة، ودعا إلى جمع الأفكار والآراء من أجل اكتشاف ما يمكن القيام به من أجل تحسين حياة وصحة الشعب.