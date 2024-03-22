السياسية نسبة التصويت في الانتخابات العامة في الخارج تحقق رقما قياسيا

أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن نسبة إقبال الناخبين المقيمين في الخارج، في اليوم الخامس من الانتخابات العامة الثانية والعشرين، قد بلغت 56%، وهو ما يتجاوز أعلى مستوى تم تحقيقه في الانتخابات العامة السابقة على الإطلاق.

ووفقا للجنة، شارك إجمالي 82 ألفا و915 ناخبا، أي بنسبة 56 % من إجمالي 147 ألفا و989 ناخبا في الخارج، في التصويت حتى يوم 31 مارس، وهو اليوم الخامس للانتخابات في الخارج.

وتم إجراء التصويت في الخارج على مدار 6 أيام بدءا من يوم 27 مارس، وحتى الأول من أبريل الجاري، في 220 مركز اقتراع في 115 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يتم إحصاء النسبة النهائية للناخبين بعد ظهر اليوم.

وفيما يتعلق بمعدل التصويت المرتفع في الخارج، أوضح مسؤول في لجنة الانتخابات أن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة رغبة الناخبين في الخارج في المشاركة في التصويت، رغم عدم حدوث تغيير كبير في عملية التصويت في الخارج.

الجدير بالذكر أنه تم إدخال نظام التصويت في الخارج لأول مرة في الانتخابات العامة التاسعة عشرة في عام 2012، وبلغ معدل التصويت في الخارج حينها 45.7%، ثم 41.4% في الانتخابات العامة العشرين، ثم 23.8% في الانتخابات الحادية والعشرين.

وأشارت اللجنة إلى أن سبب انخفاض معدل المشاركة في التصويت في الخارج في الانتخابات العامة الحادية والعشرين يرجع إلى انتشار جائحة كورونا حيث كان من الصعب المشاركة في التصويت، وكانت هناك بعض البلدان التي لم يتم فيها إجراء تصويت في الخارج، لذلك كان معدل التصويت في الانتخابات الخارجية منخفضا.

وأضافت أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية كانت أعلى من الانتخابات العامة، حيث بلغ معدل المشاركة 71.1% في الانتخابات الرئاسية الثامنة عشرة، و75.3% في الانتخابات الرئاسية التاسعة عشرة، و71.6% في الانتخابات الرئاسية العشرين.