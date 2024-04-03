المحكمة ترفض دعوى تطالب بتعليق خطة الحكومة لزيادة حصص القبول بكليات الطب

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رفضت المحكمة الإدارية في سيول طلبا تقدمت به رابطة الأساتذة في 33 كلية للطب في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بتعليق تنفيذ خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين.ورفضت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء الدعوى التي تقدمت بها رابطة الأساتذة ضد وزيري الصحة والتعليم. يذكر أن المحكمة ترفض الدعاوى الضقائية عندما لا تستوفي المتطلبات أو لا تعتبر خاضعة للحكم.وكانت رابطة أساتذة كليات الطب قد زعمت في دعواها أن خطة الحكومة لتوسيع حصص القبول غير صالحة لأنها تخالف قانون التعليم العالي الذي بموجبه يجب الإعلان عن خطط القبول بالجامعات قبل 22 شهرا من سنة القبول.ويعد الحكم الصادر أمس هو الحكم الأول الذي تصدره المحكمة بشأن عدد من الطلبات التي قدمتها مجموعات الأطباء إلى المحاكم لوقف تنفيذ خطط الحكومة لتوسيع حصص القبول في كليات الطب.