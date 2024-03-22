الرئيس يسعى للالتقاء بالأطباء المتدربين وسط النزاع حول الإصلاح الطبي

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يسعى الرئيس يون صوك يول إلى عقد اجتماع مع الأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد الأطباء في البلاد.وأبلغ المكتب الرئاسي الصحفيين أمس الثلاثاء بخطط الرئيس يون، موضحا أن الرئيس يريد الاجتماع مباشرة مع الأطباء والاستماع إلى ما سيقولونه.جاء ذلك بعد يوم من إلقاء يون خطابا متلفزا، دافع خلاله عن إجراءات الإصلاح الطبي وطلب من الأطباء المتدربين العودة إلى العمل.وبينما ظلت الحكومة تمضي قدما في خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين، غادر أكثر من 90% من الأطباء المتدربين في البلاد مستشفياتهم احتجاجا على ذلك، مطالبين بإعادة النظر في القرار.وأدى الغياب الطويل للأطباء المقيمين إلى انقطاع الخدمات الطبية في المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلاد.وعقدت رابطة أساتذة الطب الكوريين إحاطة إعلامية في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، حثت فيها رئيس رابطة الأطباء المقيمين الكوريين على مقابلة الرئيس عند تقديم الحكومة عرضا للحوار.