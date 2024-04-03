الرئيس السابق للحزب الديمقراطي يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على رفض الكفالة

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قال الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض "سونغ يونغ كيل"، الذي تم اعتقاله فيما يتعلق بفضيحة الرشوة المحيطة بانتخابات قيادة الحزب لعام 2021، إنه يعتزم الدخول في إضراب عن الطعام بعد رفض طلبه بالكفالة.وادعى محامي سونغ أمس الثلاثاء أن حقوق سونغ السياسية قد انتهكت برفض الكفالة، قبل أن ينقل خطة سونغ للدخول في إضراب عن الطعام ورفض المحاكمة، ضمن الجهود المبذولة لممارسة حقه في المقاومة.وقد وصل سونغ، الذي شكل حزبا جديدا قبل الانتخابات العامة، إلى محكمة منطقة سيول المركزية أول من أمس الاثنين لمحاكمته، لكنه رفض المثول أمام المحكمة، قائلا إنه يحتاج إلى علاج بسبب صدمة رفض الكفالة. ودفعت هذه الخطوة المحكمة إلى تأجيل محاكمة سونغ إلى اليوم الأربعاء.يذكر أن سونغ متهم بالتورط في توزيع مظاريف مملوءة بالنقود بقيمة 60 مليون وون على بعض النواب الحاليين في الحزب الديمقراطي ورؤساء الأحزاب الإقليمية، قبل سباق رئاسة الحزب في عام 2021، والذي فاز به سونغ.