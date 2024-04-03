رئيس الوزراء يقول إن الرئيس يون يرغب في الالتقاء بالأطباء المتدربين

Photo : KBS

قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الرئيس "يون صوك يول" يرغب في الالتقاء بالأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي احتجاجا على خطة الإصلاح الطبي التي وضعتها الحكومة. وفي برنامج إخباري على قناة كي بي إس مساء أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء إن الرئيس يون يريد إجراء محادثة صادقة مع الأطباء المبتدئين بغض النظر عن الزمان والمكان، ودون تحديد موضوع للمناقشة. وبينما أشار هان إلى أن الجهود جارية بالفعل لترتيب هذا اللقاء، طلب أيضا من أولياء الأمور وأساتذة الطب والأشخاص المحيطين بالأطباء المتدربين إقناعهم بالمشاركة في الحوار. وبينما تمضي الحكومة قدما في خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين، ترك أكثر من 90% من الأطباء المتدربين في كوريا الجنوبية أماكن عملهم منذ فبراير، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في خطتها. وجاءت تعليقات رئيس الوزراء بعد يوم واحد فقط من إلقاء يون خطابا متلفزا دافع خلاله عن إجراءات الإصلاح الطبي، كما طلب من الأطباء المتدربين العودة إلى العمل. وعقدت جمعية أساتذة الطب الكوريين مؤتمرا صحفيا في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء حثت فيه رئيس الجمعية الكورية للأطباء المتدربين المقيمين على مقابلة الرئيس عند تقديم عرض للحوار. وفيما يتعلق بالتشكيل المزمع للجنة الرئاسية الخاصة بالإصلاح الطبي، قال رئيس الوزراء إن اللجنة ستضم مسؤولين حكوميين وأطباء وخبراء في الصحة العامة، بالإضافة إلى بعض المرضى وغيرهم من أفراد الجمهور. وتعهد هان بأن تقدم الحكومة الدعم المالي لتمكين تلك اللجنة من تنفيذ إجراءات الإصلاح الطبي، مشيرا إلى أن الرئيس يون أصدر تعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى وزارة المالية بزيادة ميزانية الإصلاح الطبي بشكل كبير.