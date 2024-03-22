كوريا تحصل على صفقة إنشاءات في السعودية بقيمة 7.2 مليار دولار

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صرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الأربعاء بأن شركة "سام سونغ إي آند إيه" وشركة "جي إس" للهندسة والإنشاءات الكوريتين قد حصلتا على صفقة إنشاءات بقيمة 7.2 مليار دولار من شركة "أرامكو" السعودية.وبموجب هذه الصفقة، ستقوم الشركتان الكوريتان بتنفيذ مشروع توسيع معمل الغاز في منطقة الفاضلي القريبة من الجبيل.وسوف تكون هذه الصفقة الأكبر من بين الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية في المملكة العربية السعودية.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن هذه الصفقة تأتي نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس "يون صوك يول" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية.الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" كان قد زار كوريا في شهر نوفمبر من عام 2022، بينما زار الرئيس الكوري "يون" السعودية في شهر أكتوبر من العام الماضي.وبهذا يكون إجمالي قيمة صفقات الإنشاءات التي فازت بها الشركات الكورية في الخارج منذ بداية هذا العام قد بلغ 12.73 مليار دولار، بعد أن كان 6 مليارات و110 ملايين دولار في العام الماضي.