الرئيس الأمريكي يجدد التزام بلاده بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

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شدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مجددا على التزام الولايات المتحدة الدائم بنزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.وأوضحت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية أجراها "بايدن" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تستمر فيه كوريا الشمالية في شن استفزازات بالصواريخ الباليستية، والفشل في تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب الفيتو الروسي.وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أجريا مناقشات صريحة وبناءة بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا العالقة بين البلدين، حيث أكد "بايدن" على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأهمية حماية سيادة القانون وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.كما أعرب "بايدن" عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، وتأثير ذلك على الأمن الأوربي والأمن عبر الأطلنطي. وأثار المخاوف المستمرة فيما يتعلق بالسياسات التجارية عير العادلة التي تنتهجها الصين والممارسات الاقتصادية التي لا تتفق مع قواعد السوق، والتي تضر بالعمال الأمريكيين وأسرهم.وأكد "بايدن" على أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لتقويض الأمن الأمريكي دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر.وتعد هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني هي أول تواصل بينهما منذ القمة التي عقداها على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "أبيك"، في شهر نوفمبر من العام الماضي.