رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة مسؤولة عن تكريم أرواح ضحايا حادث 3 أبريل

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أكد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" على أن المسؤولية الأساسية عن تكريم أرواح ضحايا حادث الـ3 من أبريل وتخفيف آلام أسرهم، تقع على عاتق الدولة.وقال "هان" في كلمة ألقاها في مراسم تذكارية أقيمت اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ76 على حادث الـ3 من أبريل، الذي اندلع في عام 1948 في جزيرة جيجو، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للمضي قدما نحو مستقبل يسوده الوئام والتكامل من خلال تخفيف الآلام الناجنة عن ذلك الحادث.وأضاف "هان" أن الحكومة قامت بإجراء تعديل على القانون الخاص بحادث الـ3 من أبريل أوائل هذا العام، حيث تم وضع أسس قانونية لاستعادة شرف ضحايا تلك المذبحة، وتقديم تعويضات مالية لأسرهم.وشدد على أن الحكومة سوف تستمر في إجراء تحقيقات إضافية في حادث الـ3 من أبريل حتى عام 2025.يذكر أن حادث الثالث من أبريل، الذي يطلق عليه أيضا "انتفاضة جيجو"، كان عبارة عن تمرد قاده الشيوعيون آنذاك، وأدى إلى مصرع حوالي 30 ألف شخص، أي ما يعادل 10% من سكان جزيرة جيجو حينذاك، بالإضافة إلى فرار 40 ألفا آخرين.