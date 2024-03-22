الاتحاد الأوربي يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

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أدان الاتحاد الأوربي بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أمس الثلاثاء.جاء في ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الاتحاد الأوربي أمس، حيث قال إن الاتحاد الأوربي يكرر دعوته لكوريا الشمالية بالتوقف عن الأعمال غير القانونية التي تهدد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.كما دعا بيونغ يانغ إلى قبول الحوار مع الدول ذات الصلة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تقضي بنزع الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.ومن جانبها، أدانت بريطانيا أيضا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.ووصفت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أصدرته أمس ذلك الإطلاق الصاروخي بإنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وتهديد للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وحث البيانُ كوريا الشمالية على الامتناع عن ارتكاب المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى الحوار، واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووي.