4 قتلى وعشرات الجرحى بسبب أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما

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ضرب زلزال عنيف تبلغ قوته 7.2 درجة بمقياس ريختر تايوان في الساعة السابعة و58 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.وأوضحت وسائل الإعلام التايوانية أن ما لا يقل عن 26 مبنى تعرض للانهيار بسبب الزلزال الذي يعد أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما، مشيرة إلى أن هناك عددا من المواطنين المحاصرين داخل المباني المنهارة، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.وكانت السلطات في كل من تايوان واليابان والفلبين والصين قد أصدرت تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" قبل رفع تلك التحذيرات لاحقا.ووقع الزلزال على عمق 20 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي الذي يبعد 7 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة هوالين التايوانية التي يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة.