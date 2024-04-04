روسيا تصف عقوبات كوريا الجنوبية عليها بأنها خطوة غير ودية

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انتقدت روسيا العقوبات المستقلة الأخيرة التي فرضتها كوريا الجنوبية على أفراد وكيانات روسية، محذرة من أن هذه "الخطوة غير الودية" سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الثنائية.وخلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" عن أسفها إزاء تلك العقوبات، قائلة إن فرض كوريا الجنوبية عقوبات على مواطنين وكيانات روسية يعتبر "خطوة غير ودية"، وحذرت من أن موسكو سوف تتخذ إجراءات ردا على تطبيق هذه العقوبات.وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت أول من أمس الثلاثاء عقوبات أحادية الجانب على سفينتين روسيتين وكيانين وشخصين، بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية وتمويلات تدعم برامج كوريا الشمالية النووية وتطوير الصواريخ.ونفت "زاخاروفا" المزاعم بأن كوريا الشمالية تقدم إمدادات عسكرية لروسيا، مدعية أن موسكو وبيونغ يانغ تعملان على تطوير علاقاتهما بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي دون تقويض أمن كوريا الجنوبية.وقالت المتحدثة الروسية إن العلاقات بين موسكو وسيول تمر بالفعل بأزمة خطيرة بسبب أخطاء كوريا الجنوبية التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، معربة عن خيبة الأمل لمحاولات كوريا الجنوبية لحل المشاكل المعقدة في شبه الجزيرة الكورية من خلال أساليب العقوبات والضغط غير الفعالة.