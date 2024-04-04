انخفاض نسبة تأييد الرئيس يون إلى 34%

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة تأييد الرئيس "يون صوك يول" قد انخفضت عما كانت عليه قبل شهر لتصل إلى 34%، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات العامة.ووفقا لاستطلاع أجرته شركة "ميتريكس" على ألف من المواطنين الكوريين البالغين في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد الماضيين، أجاب 34% من المشاركين في الاستطلاع بأن أداء "يون" جيد، بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، بينما أجاب 61% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم غير راضين عن أداء الرئيس، بزيادة 5 نقاط مئوية عن الشهر الماضي.كما وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بلغت 35%، بانخفاض أربع نقاط مئوية، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى 33%.ونتيجة لذلك، تقلصت الفجوة بين نسب تأييد الحزبين الرئيسيين إلى نقطتين مئويتين.وقد تم إجراء الاستطلاع بتكليف من وكالة "يونهاب" للأنباء وقناة "يونهاب" الإخبارية التلفزيونية، وتبلغ نسبة الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ 3.1 نقطة مئوية.