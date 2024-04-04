الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

انخفاض نسبة تأييد الرئيس يون إلى 34%

Write: 2024-04-04 10:19:08

انخفاض نسبة تأييد الرئيس يون إلى 34%

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسبة تأييد الرئيس "يون صوك يول" قد انخفضت عما كانت عليه قبل شهر لتصل إلى 34%، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات العامة.

ووفقا لاستطلاع أجرته شركة "ميتريكس" على ألف من المواطنين الكوريين البالغين في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد الماضيين، أجاب 34% من المشاركين في الاستطلاع بأن أداء "يون" جيد، بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، بينما أجاب 61% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم غير راضين عن أداء الرئيس، بزيادة 5 نقاط مئوية عن الشهر الماضي.

كما وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بلغت 35%، بانخفاض أربع نقاط مئوية، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنقطة مئوية واحدة لتصل إلى 33%.

ونتيجة لذلك، تقلصت الفجوة بين نسب تأييد الحزبين الرئيسيين إلى نقطتين مئويتين.

وقد تم إجراء الاستطلاع بتكليف من وكالة "يونهاب" للأنباء وقناة "يونهاب" الإخبارية التلفزيونية، وتبلغ نسبة الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ 3.1 نقطة مئوية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;