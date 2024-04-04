بايدن وكيشيدا يناقشان تهديدات كوريا الشمالية والتعاون مع كوريا الجنوبية

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صرحت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بأن الرئيس "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيناقشان التهديدات الكورية الشمالية والتعاون الثلاثي بين البلدين مع كوريا الجنوبية وقضايا أخرى، خلال قمتهما الأسبوع القادم.وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي والاتصالات "جون كيربي" في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس الأربعاء إن الرئيس "بايدن" يتطلع بشدة إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها "كيشيدا" إلى الولايات المتحدة، موضحا أن هناك الكثير من الأمور المهمة التي يجب التحدث عنها. ومن المقرر أن يعقد الجانبان تلك القمة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء القادم. وقال "كيربي" إنهما سيناقشان القضايا المتعلقة بالبيئة الأمنية، مثل المخاوف المتعلقة بكوريا الشمالية والصين.وأضاف أن القمة سوف تكون فرصة لمناقشة التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية، كما سيتم أيضا مناقشة التعاون مع الفلبين.