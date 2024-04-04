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الجمعية الطبية الكورية ترحب باقتراح الرئيس يون للاجتماع مع الأطباء المتدربين

Write: 2024-04-04 10:20:35

الجمعية الطبية الكورية ترحب باقتراح الرئيس يون للاجتماع مع الأطباء المتدربين

Photo : KBS News

رحبت الجمعية الطبية الكورية باقتراح الرئيس "يون صوك يول" بالالتقاء بالأطباء المتدربين الذين قدموا استقالات جماعية احتجاجا على خطة الإصلاح الطبي التي وضعتها الحكومة.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في الجمعية الطبية الكورية "كيم تيك او" في إحاطة إعلامية أمس الأربعاء إن اللجنة ترحب بقبول الرئيس للاقتراح الذي قدمته اللجنة الأسبوع الماضي بأن يلتقي مباشرة مع الأطباء المتدربين.

وقد أشادت اللجنة بإمكانية عقد مثل هذا الاجتماع.

كما أكد "كيم سونغ كيون" مسؤول العلاقات العامة في اللجنة، على أنه يتوجب على الحكومة تعليق خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب إذا أرادت أن تثبت صدق نيتها في إجراء حوار مع المجتمع الطبي.
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