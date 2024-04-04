9 قتلى على الأقل وأكثر من ألف مصاب في زلزال تايوان

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تجاوز عدد المصابين في الزلزال الذي ضرب تايوان صباح أمس الأربعاء، وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر، ألف شخص، بالإضافة إلى مقتل 9 على الأقل.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الخميس إن السلطات أعلنت عن مصرع 9 أشخاص وإصابة ألف و117 شخصا، كما ظل 143 شخصا عالقين حتى الساعة العاشرة من مساء أمس منذ أن وقوع أقوى زلزال في تايوان خلال فترة الـ25 عاما الأخيرة.وجاءت جميع الوفيات التسع في منطقة "هوالين" الأكثر تضررا، والتي تقع على الساحل الشرقي لتايوان.وأصدرت محمية "تاروكو" الوطنية، وهي مقصد سياحي شهير هناك، تقديرات أولية بأن ألف شخص على الأقل أصبحوا عالقين في تلك المحمية الجبلية.وأضاف التقرير أن 87 شخصا ظلوا عالقين في منطقة تعدين، كما لا يزال 47 عاملا كانوا في حافلة في طريقها إلى فندق، في عداد المفقودين.وقالت السلطات التايوانية إن الزلزال القوي أعقبه حوالي 200 هزة ارتدادية، وأنه من المرجح أن تستمر تلك الهزات الارتدادية لمدة يومين إلى 3 أيام.