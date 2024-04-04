سيول تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في كوريا الشمالية

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أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في كوريا الشمالية، قائلا إن الأطفال الكوريين الشماليين يتعرضون لعقوبة الإعدام بسبب توزيعهم للمسلسلات الدرامية الكورية الجنوبية.وأدلى "هوانغ" بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وخلال الجلسة التي تناولت موضوع "الأطفال والنزاعات المسلحة"، قال السفير إنه وفقا لما أدلى به منشقون كوريون شماليون، فإن الأطفال في كوريا الشمالية يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأورد "هوانغ" أمثلة على أطفال تم إعدامهم بسبب توزيعهم لنسخ من المسلسلات الكورية الجنوبية، وأطفال تم احتجازهم كسجناء سياسيين إلى جانب أفراد أسرهم، كما أشار إلى الانتشار الواسع لعمالة الأطفال.وحذر السفير الكوري الجنوبي من أن الأطفال في كوريا الشمالية يواجهون أزمة إنسانية خطيرة في ظل نظام يسعى بلا هوادة إلى تنفيذ برامجه النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، وتبديد موارد البلاد الشحيحة على السلع الفاخرة. وأشار "هوانغ" أيضا إلى أن 17% من الأطفال في كوريا الشمالية يعانون من التقزم وتوقف النمو، مستشهدا بما جاء في تقرير رسمي صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي.وقال إنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يحق للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة الحصول على الاحترام والحماية الخاصة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة ألا يتسامح مجلس الأمن الدولي مع حرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية.