حلف الناتو يدعو كوريا الجنوبية إلى قمته في شهر يوليو

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، قادة كوريا الجنوبية و3 دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى قمة الحلف المقرر عقدها في شهر يوليو القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال الأمين العام للناتو "ينس ستولتنبرغ" أمس الأربعاء إن قادة كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا واليابان، وهم شركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قد دُعوا إلى القمة.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها دعوة قادة الدول الأربع لحضور القمة.وفي اجتماع مع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، قال "ستولتنبرغ" إن كوريا الشمالية وإيران هما الموردان الرئيسيان للأسلحة والذخيرة إلى روسيا، وهو ما يوضح أن الأمن في آسيا مرتبط بأمن أوربا، وأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة بالنسبة للناتو.وشدد الأمين العام للناتو على أن الدول المتشابهة في التفكير حول العالم يجب أن تعمل معا للدفاع عن نظام عالمي يحكمه القانون وليس القوة، مشددا على أن هناك الكثير من المصالح التي يمكن تحقيقها من التعاون الكبير مع دول المحيطين الهندي والهادئ الأربع في مجالات التكنولوجيا والتهديدات السيبرانية والهجينة، بالإضافة إلى مساعدة أوكرانيا.وقد دُعيت كوريا الجنوبية أيضا إلى اجتماع وزراء خارجية الناتو للعام الثالث، كواحدة من شركاء الناتو الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث حضر وزير الخارجية "جو تيه يول" الاجتماع الوزاري في بلجيكا يومي الأربعاء والخميس.