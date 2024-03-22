الرئيس يؤكد على السعي لتعديل القوانين هذا العام لمتابعة تحسين معيشة الشعب

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أن حكومته سوف تنهي عملية تعديل القوانين الخاصة برعاية معيشة الشعب في غضون هذا العام.جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس في اجتماع خاص عقد اليوم في المكتب الرئاسي في سيول لمتابعة نتائج مناقشات جلسات الحوار الأخيرة التي عقدها الرئيس من أجل تحسين معيشة الشعب، حيث صرح بأنه سيتم تنفيذ المشروعات التي يمكن تنفيذها باستخدام ميزانية هذا العام بوتيرة سريعة.وقد تم بث الاجتماع تلفزيونيا، واستغرق حوالي ساعتين.وبالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس إن الحكومة ستبذل قصارى الجهود لضمان إقرار مشروعات القوانين الخاصة بتحسين معيشة الشعب في البرلمان خلال فترة انعقاد جلسته الحالية الحادية والعشرين. وأوضح أنها ستقوم بمراجعة قانون تطوير صناعة التوزيع لتغيير أيام إغلاق محلات السوبر ماركت الكبرى من عطلات نهاية الأسبوع إلى أيام الأسبوع، وتخفيف اللوائح المتعلقة بتشخيص السلامة بشأن إعادة الإعمار في "قانون التنمية الحضرية".كما قال أيضا إنه سيتم إعداد مشروعات القوانين ذات المحتويات التي تمت مناقشتها في جلسات الحوار الخاصة بتعزيز معيشة الشعب في أسرع وقت ممكن، بحيث يتم طرحها على البرلمان الذي سيتم انتخابه قريبا.وأكد الرئيس على ضرورة إقرار قانون تقييد الضرائب الخاصة المتعلق بدعم قيمة الشركات وقانون رعاية كبار السن لدعم المساكن الخاصة بكبار السن.وأشار الرئيس يون إلى أنه أجرى على مدار الأشهر الثلاثة الماضية جلسات الحوار الخاصة لتعزيز معيشة الشعب في مختلف أرجاء البلاد، حيث قطع 5 آلاف و580 كيلومترا من أجل حضور الجلسات ليلتقي بألف و813 مواطنا.وأكد مرة أخرى على أن جلسات الحوار استهدفت تحقيق ما يريده الشعب من تغييرات بشكل فوري.