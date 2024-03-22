المعسكران الحاكم والمعارض يدعوان الشعب للتصويت في الانتخابات العامة

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دعا المعسكران الحاكم والمعارض في كوريا الناخبين إلى التصويت في الانتخابات العامة المبكرة التي ستُجرى يوميْ الغد وبعد الغد، بالإضافة إلى يوم الانتخابات الأساسي الموافق ليوم الأربعاء القادم الـ10 من أبريل.وفي هذا السياق، قرر حزب "قوة الشعب" الحاكم أن يشارك في الانتخابات المبكرة خلال يومها الأول كلٌ من رئيسه المؤقت "هان دونغ هون" و254 مرشحا من الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى رئيس لجنة الحملات الإنتخابية في حزب المستقبل الشعبي التابع للحزب الحاكم "إين يو هان" ومرشحيه .أما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي فقد توقع أنه إذا تجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات المبكرة مستوى 30%، فإن إجمالي نسبة إقبال الناخبين سوف تتجاوز مستوى 60% وهو ما سيؤدي إلى فوز الحزب، حسبما يقول. وبالتالي واصلت لجنة الانتخابات في الحزب المعارض تشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت المبكر، مع دخول الحملات الانتخابية الرسمية مراحلها النهائية.ويتوقع العديد من المحللين أن يكون معدل التصويت المبكر أعلى في هذه الانتخابات العامة، خاصة بسبب سهولة القدرة على التصويت في أي مكان في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن عنوان الناخب.