بدء التصويت المبكر في الانتخابات العامة الكورية اليوم الجمعة

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بدأت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت المبكر في الانتخابات العامة الكورية التي ستُجرى الأسبوع القادم، وسوف يستمر التصويت المبكر لمدة يومين.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، يتم إجراء التصويت المبكر في 3 آلاف و565 مركزا للتصويت في جميع أنحاء البلاد فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء يومي الجمعة والسبت.ويمكن للناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز التصويت باستخدام بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة التي تحمل صورة شخصية لصاحبها. وتتوفر المعلومات الخاصة بمواقع مراكز التصويت القريبة على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.ويمكن لمن يصوت في مناطق إقامته الاكتفاء بوضع علامة على بطاقة الاقتراع ووضعها في الصندوق، أما من سيصوت خارج منطقة إقامته فسيتوجب عليه وضع بطاقة الاقتراع في مظروف خاص للإرجاع قبل وضعها في صندوق الاقتراع.وعند إغلاق التصويت المبكر، سيتم ختم صناديق الاقتراع التي أدلى فيها الناخبون بأصواتهم ونقلها إلى مكاتب اللجنة الوطنية للانتخابات تحت حراسة الشرطة، ثم إرسال مظاريف الإرجاع إلى مكاتب اللجنة الوطنية للانتخابات عبر البريد.وسوف يتم الاحتفاظ بصناديق الاقتراع ومظاريف الإرجاع تحت المراقبة حتى يوم الانتخابات، ويمكن لأي شخص مشاهدة لقطات المراقبة في أي وقت من خلال شاشات ضخمة مثبتة في مكاتب اللجنة الوطنية للانتخابات.