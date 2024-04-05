مجموعة من المرضى تقدم التماسا للحصول على موافقة الجمهور لمنع الفجوة الطبية

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بالتوازي مع اتساع الفجوة الطبية بسبب الاستقالات الجماعية من قبل الأطباء المتدربين في كوريا، أطلقت مجموعة تمثل المرضى التماسا للحصول على موافقة الجمهور على اتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذا الوضع.وصرح الاتحاد الكوري للمرضى اليوم بأنه قدم التماسا شعبيا من أجل سرعة الوصول إلى حل للوضع الحالي، وإعداد تدابير لمنع تكراره.ويتضمن الالتماس توصية للبرلمان بضرورة العودة السريعة للطواقم الطبية، وتفعيل التشريعات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وغير ذلك من الإجراءات.وقالت المجموعة إن المستشفيات التعليمية المخصصة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية حادة ونادرة يجب أن يكون لديها نظام يركز على الأطباء المتخصصين، وأنه ينبغي ضمان جودة الرعاية الطبية وسلامة المرضى فيها من خلال وضع تشريع ذي صلة بـ"موظفي الدعم الطبي".وأضافت أن المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية حادة ونادرة ليس لديهم وقت للانتظار وسط الصراع الدائر بين الحكومة والقطاع الطبي، حيث يتمسك كل منهما بموقفه فقط.وأضافت أنها ستطالب الدائرة السياسية بإجراء تسوية فعالة لوضع الفراغ الحالي في قطاع الرعاية الطبية، والعمل على سن قانون خاص لمنع تكرار هذا الوضع بعد الحصول على موافقة أكثر من 50 ألف شخص في غضون 30 يوما.وبالتالي من المقرر أن تستمر عملية الالتماس للحصول على موافقة الجمهور لمدة شهر، بدءا من يوم 4 أبريل الجاري وحتى يوم 4 مايو القادم.