زيادة خدمات التطبيب عن بُعد بـ6 أضعاف بسبب إضراب الأطباء

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ارتفع عدد المرضى الذين يستخدمون خدمات التطبيب عن بُعد بالكامل بأكثر من 6 أضعاف، خاصة بين المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بتقديم تلك الخدمات لملء الفراغ الطبي الناشئ بسبب الإضراب الجماعي المطول بواسطة مجموعات الأطباء.وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة أنها سمحت باستخدام خدمات التطبيب عن بُعد في حالة الإضراب الجماعي من قبل الأطباء المبتدئين، لتسمح حتى للمرضى الذين لا يقطنون المناطق المحرومة من الخدمات الطبية لأول مرة باستخدام هذه الخدمة حتى في أيام الأسبوع.وفقا للمجلس الكوري لصناعة التطبيب عن بُعد أمس الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الطلبات الطبية في 4 منصات لخدمات التطبيب عن بُعد الشهر الماضي، بما في ذلك "غوغل دوك" و"ماي دوكتور" و"دوكتور ناو" و" سول دوك"، 155 ألفا و599 طلبا، بمتوسط يومي 5 آلاف و20 طلبا.وفي نوفمبر 2023، قبل أن تتوسع الحكومة في استخدام خدمات التطبيب عن بُعد، بلغ عدد الطلبات 23 ألفا و623 طلبا بمتوسط يومي 787 طلبا، ليرتفع الرقم بمقدار 6.5 ضعف بعد شهر من إعلان الحكومة.