الجمعية الطبية الكورية تنفي إجراء مفاوضات سريّة مع الحكومة

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نفت لجنة الطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية أنها تجري مفاوضات سريّة مع الحكومة للتوصل إلى حل سريع للنزاع المستمر حول الإصلاح الطبي، موضحة أنها لا تنوي إجراء حوار ما لم تغير الحكومة من موقفها.وكررت اللجنة في بيان أصدرته أمس الأربعاء الانتقادات الموجهة إلى رئيس اللجنة المنتخب "إيم هيون تيك" لاستخدامه وسائل الإعلام لنشر مزاعم مضللة بأن اللجنة تجري مفاوضات سرية مع الحكومة.وتفيد التقارير بأن الجانبين على خلاف حول من سيتولى القيادة داخل مجموعة الأطباء.وقالت اللجنة إن فترة ولايتها لن تنتهي إلا من خلال التصويت العام من قبل جميع الأعضاء، وأنها سوف تواصل عدم التدخل في الإضراب الجماعي الجاري من قبل الأطباء المتدربين وطلاب الطب.ووفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء، فإن رئيس اللجنة المنتخب ادعى من جانبه أن اللجنة قادت محادثات الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة بين الرئيس "يون صوك يول" و"بارك دان"، رئيس مجموعة الأطباء المتدربين.