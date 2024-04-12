الجمعية الطبية الكورية تتمسك بأن تعيد الحكومة النظر في قرار زيادة حصص القبول

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من المتوقع أن يتمسك مجتمع الأطباء في كوريا الجنوبية بدعواته للحكومة إلى العودة إلى نقطة البداية فيما يتعلق بقرار زيادة حصة القبول في كليات الطب بمقدار ألفيْ طالب.وصرحت لجنة الطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية لقناة "كي بي إس" أمس الخميس بأنها تخطط للمضي قدما في تحقيق هدفها الأصلي فيما يتعلق بحصص القبول، مما يشير إلى أن هزيمة المعسكر الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت أول من أمس الأربعاء لم تؤثر على استراتيجية الجمعية الطبية الكورية.وبهذه التصريحات، كشفت اللجنة على ما يبدو عن نيتها الاستمرار في حث الحكومة على العودة إلى نقطة الصفر في خططها لتوسيع حصص القبول، وهو ما اقترحته المجموعة منذ البداية.ومن المتوقع أن تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، حيث تؤكد على هذا المطلب.وكانت اللجنة قد خططت في البداية لعقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الانتخابات بفترة وجيزة مع الأطباء المتدربين وأساتذة كليات الطب والطلاب، استجابة لدعوة الحكومة للمجتمع الطبي للخروج برد موحد على خطة توسيع القبول. ومع ذلك، تم تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى بسبب اختلاف الآراء مع الأطباء المبتدئين.