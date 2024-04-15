الحكومة الكورية تقرر تمديد تخفيضات ضريبة الوقود حتى يونيو القادم

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قررت الحكومة الكورية تمديد تخفيضات الضرائب على الوقود لمدة شهرين، حتى شهر يونيو القادم، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تفاقمت بسبب التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.وكشف وزير المالية "تشيه سانغ موك" عن هذا القرار اليوم الاثنين في كلمة افتتاحية لاجتماع مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدعم المرتبط بأسعار النفط والديزل والغاز الطبيعي المضغوط سوف يتم تمديده أيضا حتى يونيو.وقال تشيه إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في الأسعار، مشيرا إلى الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين الاقتصادي الخارجي وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل. ونتيجة لذلك، فإن التخفيض الحالي على ضريبة الوقود بنسبة 25% على البنزين و37% على الديزل وغاز البترول المسال، سوف يظل ساري المفعول حتى شهر يونيو.وتخطط الحكومة الكورية لتشكيل فريق عمل مشترك مع الوكالات الحكومية ذات الصلة لمراقبة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في الأسواق المالية المحلية والدولية عن كثب.