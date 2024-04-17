الغبار الناعم يغطي كوريا طوال اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية طبقة من الغبار الناعم في جميع مناطقها طوال اليوم الأربعاء، بينما ستكون السماء مشمسة ودرجات الحرارة دافئة.وقال تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث البيئية إنه من المتوقع أن تكون مستويات الغبار الناعم "سيئة" طوال اليوم الأربعاء في جميع أنحاء البلاد.وتوقع المعهد أن تصل هذه المستويات إلى "سيئة للغاية" مبدئيا في الصباح خاصة في منطقة العاصمة الكبرى وكذلك في مقاطعات كانغ وان وتشونغ تشُنغ وكيونغ سانغ.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين 5 إلى 13 درجة مئوية، بما في ذلك عشر درجات في سيول، بينما ستصل درجات الحرارة القصوى في فترة بعد الظهر إلى ما بين 18 إلى 25 درجة، أي أعلى بدرجتين إلى خمس درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الثلاثاء.وقد شهدت المنطقة الوسطى ومقاطعات جولا والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ضبابا مع مدى رؤية يقل عن 200 متر ليلة أمس.