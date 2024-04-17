الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

الغبار الناعم يغطي كوريا طوال اليوم الأربعاء

Write: 2024-04-17 11:31:15

الغبار الناعم يغطي كوريا طوال اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية طبقة من الغبار الناعم في جميع مناطقها طوال اليوم الأربعاء، بينما ستكون السماء مشمسة ودرجات الحرارة دافئة.
وقال تقرير صادر عن المعهد الوطني للبحوث البيئية إنه من المتوقع أن تكون مستويات الغبار الناعم "سيئة" طوال اليوم الأربعاء في جميع أنحاء البلاد.
وتوقع المعهد أن تصل هذه المستويات إلى "سيئة للغاية" مبدئيا في الصباح خاصة في منطقة العاصمة الكبرى وكذلك في مقاطعات كانغ وان وتشونغ تشُنغ وكيونغ سانغ.
وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين 5 إلى 13 درجة مئوية، بما في ذلك عشر درجات في سيول، بينما ستصل درجات الحرارة القصوى في فترة بعد الظهر إلى ما بين 18 إلى 25 درجة، أي أعلى بدرجتين إلى خمس درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الثلاثاء.
وقد شهدت المنطقة الوسطى ومقاطعات جولا والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ضبابا مع مدى رؤية يقل عن 200 متر ليلة أمس.





قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;