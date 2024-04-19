الرئيس السابق للحزب الحاكم يرفض اقتراح يون للاجتماع متذرعا بأسباب صحية

Photo : YONHAP News

اقترح الرئيس يون صوك يول عقد اجتماع غداء مع أعضاء لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب الحاكم، بمن في ذلك الرئيس المؤقت السابق للحزب "هان دونغ هون"، لكن هان رفض الاقتراح متعللا بأسباب صحية.وقال الرئيس السابق لحزب قوة الشعب أمس الأحد إنه تلقى مكالمة هاتفية من كبير مساعدي الرئيس يون بعد ظهر يوم الجمعة، يسأله فيها عما إذا كان من الممكن إقامة مأدبة غداء يوم الاثنين، لكنه رفض بأدب.وقال المتحدث باسم حزب قوة الشعب "جونغ هي يونغ" إن المكتب الرئاسي سلّم أيضا اقتراح الرئيس يون عبر رئيس حزب قوة الشعب والرئيس بالإنابة "يون جيه أوك" يوم الجمعة الماضي.ومن غير المرجح أن يشارك هان في مثل هذا الاجتماع لفترة من الوقت بسبب اعتلال حالته الصحية.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي إن المكتب قد يسعى لعقد الاجتماع مرة أخرى عندما تتحسن حالة هان، وأضاف أنه لم يتم تحديد جدول زمني معين بعد.