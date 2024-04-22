الحزب الديمقراطي المعارض يبدأ عملية الاندماج مع الحزب التابع له

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سيبدأ الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والحزب التابع له، حزب التحالف الديمقراطي، في عملية اندماج.ويعتزم المجلس الأعلى للحزب التابع عقد اجتماع صباح اليوم الاثنين لبدء تلك العملية التي سيعود بمقتضاها النواب البرلمانيون الفائزون في الانتخابات الأخيرة، الذين حصلوا على مقاعد بالتمثيل النسبي ضمن حزب التحالف الديمقراطي، إلى أحزابهم الأصلية، بما في ذلك حزب "جين بو"، وحزب الدخل الأساسي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي.وسوف ينضم نائبان فائزان أصبحا مرشحيْن للحزب التابع بناء على توصية المجموعات المدنية، إما إلى الحزب الديمقراطي أو إلى أحزاب أخرى وفقا لرغبتهما.وقد حصل الحزب التابع للحزب الديمقراطي على 14 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أوائل شهر أبريل الجاري.