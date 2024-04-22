معدلات تأييد الرئيس يون تصل إلى أقل مستوى منذ أكتوبر 2022

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشكل طفيف، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ شهر أكتوبر من عام 2022.وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2509 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد خلال الفترة من يوم الاثنين إلى الجمعة الماضيين، أن 32.3% من المشاركين قيموا أداء الرئيس يون بشكل إيجابي في إدارة شؤون الدولة، بانخفاض مقادره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الأسبق. ويعد هذا هو أقل تقييم إيجابي للرئيس منذ أن وصل إلى 32% في الأسبوع الأول من أكتوبر 2022.وأعرب 64.3% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضائهم طريقة إدارة الرئيس لشؤون الدولة، بزيادة مقدارها 0.7 نقطة مئوية على أساس أسبوعي. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.وفي استطلاع منفصل أجرته نفس الشركة على ألف واثنين من المواطنين الكوريين البالغين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 35.8%، بزيادة مقدارها 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق قبل أسبوع، بينما انخفضت شعبية الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنقطتين مئويتين إلى 35 بالمائة.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95 بالمائة، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.