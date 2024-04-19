كوريا الجنوبية تؤيد حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

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صوتت كوريا الجنوبية لصالح مشروع القرار الذي أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن كوريا الجنوبية تتفهم جيدا حرص فلسطين على الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تمكنت من الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة بعد انتظار طال 42 عاما.وأضاف المسؤول أن تصويت كوريا لصالح فلسطين جاء تأكيدا لتأييدها لحل الدولتين، وللإعراب عن موقفها الواضح الداعي إلى تعزيز القوة الدافعة للعمليات السياسية الهادفة لتحقيق ذلك الغرض.الجدير بالذكر أن 12 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، منها كوريا الجنوبية، صوتت لصالح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، فيتو، ضد القرار، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب الحصول على عضوية كاملة للأمم المتحدة في عام 2011، لكنها لم تحقق ذلك بسب الفيتو الأمريكي.