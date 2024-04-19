إسرائيل تستدعي سفراء الدول التي أيدت عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن الحكومة الإسرائيلية ستستدعي سفراء الدول التي صوتت لصالح قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "أورين مارمورشتاين" قوله إن الوزارة ستستدعي سفراء كل من فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وسلوفاكيا والإكوادور، لتقديم احتجاج قوي لهم.ويأتي هذا الاستدعاء بعدما أيدت 12 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعارضته الولايات المتحدة بالفيتو، وامتنعت عن التصويت عليه بريطانيا وسويسرا.يشار إلى أن مشروع القرار بانضمام دولة ما إلى عضوية الأمم المتحدة يتطلب الحصول على تأييد أكثر من 9 دول أعضاء من بين 15 دولة عضوا في مجلس الأمن، وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض ضد القرار.