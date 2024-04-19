يون يعين رئيسا جديدا للمكتب الرئاسي لتعزيز التواصل السلس مع المجتمع

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أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الاثنين عن تعيين النائب البرلماني "جونغ جين سوك" من حزب قوة الشعب الحاكم رئيسا جديدا للمكتب الرئاسي.وقال الرئيس "يون" إن النائب "جونغ" مارس أنشطته كصحفي سياسي لمدة 15 عاما، وعمل نائبا برلمانيا لخمس فترات منذ عام 2000، كما شغل مناصب حزبية وبرلمانية مختلفة.وأعرب يون عن أمله في أن يؤدي"جونغ" مهامه الجديدة بشكل جيد من خلال التواصل بسلاسة مع موظفي المكتب الرئاسي وكذلك مع مجلس الوزراء والمعسكريْن الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وجميع قطاعات المجتمع المدني.ومن جانبه، قال "جونغ" إنه يشعر بالمسؤولية عن دعم الحكومة والرئيس في الوقت الذي يتوقع فيه أن تواجه الأوضاع السياسية في البلاد صعوبات بسبب حصول أحزاب المعارضة على أغلبية المقاعد البرلمانية.وأعرب عن استعداده لبذل جهود لدعم الرئيس "يون" لكي يتمكن من التواصل مع الشعب وتنفيذ السياسات من خلال التكامل مع الأحزاب السياسية.