أحزاب المعارضة تنتقد نتائج محادثات الرئيس يون مع رئيس الحزب الديمقراطي

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قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه كان لديه توقعات كبيرة بشأن أول اجتماع رسمي بين الرئيس يون صوك يول ورئيس الحزب لي جيه ميونغ، لكنه فشل في رؤية أي تغييرات من جانب الرئيس.وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي باك سونغ جون إن يون ولي توافقا على وجود حاجة إلى التواصل، واتفقا على مواصلة الحوار، لكن يبدو أن الرئيس يفتقر إلى الإرادة لاستعادة سبل عيش الناس وتغيير اتجاه طريقة إدارة شؤون الدولة. ووفقا لبارك، قال رئيس الحزب الديمقراطي إن الاجتماع كان محبطا ومخيبا للآمال.كما أعرب حزب إعادة بناء كوريا المعارض الصغير عن خيبة أمله إزاء نتائج الاجتماع. وصرحت المتحدثة باسم الحزب كانغ مي جونغ بأنه قد قيل أن يون قضى 85% من الوقت في التحدث و15% في الاستماع في أثناء المحادثات، وأضافت أنه كان يتوجب عليه الاستماع أولا.وانتقد حزب المستقبل الجديد، وهو حزب معارض صغير، ذلك الاجتماع بشدة، قائلا إنه فشل في الخروج حتى ببيان مشترك، وأنه لم يكن له أي مضمون.