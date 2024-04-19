انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الكوري الإفريقي يوم 2 يونيو

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تقرر انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الكوري الإفريقي يوم الـ2 من يونيو القادم في سيول، قبيل انعقاد القمة الكورية الإفريقية يومي 4 و5 يونيو.وصرحت وزارة الخارجية الكورية أمس بأنها عقدت اجتماعا لكبار المسؤولين استعدادا للقمة، وقررت عقد المؤتمر الوزاري قبيل القمة.وقد ترأس اجتماع الأمس بشكل مشترك كل من مساعد نائب وزير الخارجية الكوري "جونغ بيونغ وان"، وسفير موريتانيا لدى اليابان "سديا الحاج"، وحضره كبار المسؤولين من 44 دولة إفريقية، بما في ذلك وفود من 13 دولة، منها بنين وغامبيا وغينيا بيساو، وسفراء 31 دولة لدى كوريا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقاسم الخبرات والتكنولوجيا الكورية سوف يسهم في التنمية الاقتصادية الإفريقية. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين الكوري والأفريقي في التعامل مع الأزمات الدولية المركبة مثل الصحة وتغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد، والسلام والأمن.