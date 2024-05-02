المكتب الرئاسي يشيد باتفاق الأحزاب على التحقيق في حادث إي تيه وان

Photo : YONHAP News

أشاد المكتب الرئاسي باتفاق الأحزاب السياسية على التعامل في الجلسة العامة اليوم الخميس مع مشروع القانون الخاص الذي يسعى إلى إنشاء فريق تحقيقات لتسليط الضوء على كارثة حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان" في سيول في عام 2022.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كيم سو كيونغ" في إحاطة إعلامية أمس الأربعاء إن الرئاسة تعتبر الاتفاق الأخير أول إنجاز للجهود التي يبذلها المعسكران الحاكم والمعارضة لتعزيز التعاون واستعادة السياسة، بعد اجتماع يوم الاثنين بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وقالت "كيم" أيضا إن المكتب الرئاسي يأمل في أن يتوصل الحزبان إلى المزيد من الاتفاقات بشأن القضايا العالقة من خلال التواصل القائم على الثقة والتعاون المستمر.وقال مسؤول رئاسي آخر إن المكتب الرئاسي رحب بالاتفاق الأخير لأنه نتج بعد موافقة الحزب الديمقراطي على حذف البنود الإشكالية في مشروع القانون الخاص الأوليّ، وبعد قبول حزب قوة الشعب الحاكم مقترحات الحزب الديمقراطي بشأن فترة عمل الفريق.