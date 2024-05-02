كوريا الجنوبية وأستراليا تعقدان اجتماعا لوزراء الخارجية والدفاع

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عقدت كوريا الجنوبية وأستراليا اجتماعا لوزراء الخارجية والدفاع في "ملبورن" أمس الأربعاء، حيث ناقشوا إمكانية انضمام كوريا الجنوبية إلى اتفاقية "أوكوس" الأمنية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.وقال وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" في مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع الذي يُطلق عليه عنوان "اثنان زائد اثنيْن"، إن سيول ترحب بحقيقة أن أعضاء اتفاقية "أوكوس" يفكرون في ضم كوريا الجنوبية كشريك في الركيزة الثانية من المشاركة الأمنية.وأعرب "شين" عن اعتقاده بأن مشاركة كوريا الجنوبية سوف تسهم في النهوض بالاتفاقية وبالسلام في المنطقة.ومن جانبه توقع وزير الدفاع الأسترالي "ريتشارد مارليس" أن ذلك سيمثل فرصة لكوريا الجنوبية للمشاركة في تطوير الركيزة الثانية، كما ألمح إلى إمكانية مشاركة اليابان أيضا.يُذكر أن الركيزة الأولى من اتفاقية "أوكوس" تنطوي على دعم أستراليا في الحصول على غواصات تقليدية مسلحة تقليديا تعمل بالطاقة النووية، بينما تتعلق الركيزة الثانية بالتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.