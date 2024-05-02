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الاقتصادية

تباطؤ التضخم في كوريا خلال شهر أبريل إلى 2.9%

Write: 2024-05-02 09:59:28

تباطؤ التضخم في كوريا خلال شهر أبريل إلى 2.9%

Photo : YONHAP News

انخفض معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ 3 أشهر، خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بلغ 113.99 نقطة في أبريل، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبذلك انخفض معدل التضخم في كوريا إلى أقل من 3% في أبريل بعد أن سجل 3.1% في فبراير ومارس.

وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 3.8%، في حين قفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 10.6%، وارتفعت أسعار التفاح بأكثر من 80% والكمثرى بـ100%، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2% في أبريل مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والنفط، بنسبة 2.3% على أساس سنوي.
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