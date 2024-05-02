الحكومة الكورية تتعهد بمراقبة السوق عن كثب بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية

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قالت وزارة المالية الكورية إنها ستراقب السوق عن كثب في ظل استمرار حالة عدم اليقين، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.وأوضحت الوزارة هذا الموقف في اجتماع اقتصادي طارئ عُقد اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.5%.وترأس الاجتماعَ وزيرُ المالية "تشيه سانغ موك" عبر الإنترنت، حيث يشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان.وقد اتفق المشاركون في الاجتماع على التعاون الوثيق بين المنظمات ذات الصلة لمعالجة أوجه عدم اليقين العالقة، مثل توقيت ونطاق تخفيض سعر الفائدة في الدول الكبرى والتوتر المتزايد في الشرق الأوسط.وأكد المشاركون على أن أساسيات الاقتصاد الكوري لا تزال قوية مع استمرار الزيادة في الصادرات، وشددوا أيضا على تنفيذ تدابير جريئة لتحقيق الاستقرار في السوق إذا ما أصبحت التقلبات مفرطة.كما قرروا أيضا مواصلة إدارة مخاطر تمويل المشروعات العقارية وتعزيز الدعم للفئات الضعيفة التي تواجه الصعوبات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.