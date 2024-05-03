المكتب الرئاسي يعرب عن أسفه لتمرير مشروع قانون التحقيق في وفاة جندي البحرية

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن أسفه الشديد لتمرير البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، مشروع قانون يسعى إلى إطلاق تحقيقات خاصة حول الجدل المحيط بتقرير عسكري بشأن وفاة العريف البحري "تشيه سو كون" في العام الماضي.وأصدر المكتب الرئاسي هذا الموقف أمس الخميس، حيث تعهد بالتعامل بصرامة مع هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الرئيس سيمارس حق النقض لإسقاط مشروع القانون.وقال كبير المساعدين الرئاسين "جونغ جين سوك" في إحاطة إعلامية إن المكتب الرئاسي يأسف لأن الحزب الديمقراطي المعارض أقر مشروع القانون من جانب واحد بعد تغيير جدول أعمال الجلسة العامة أمس الخميس.وأضاف أن استخدام مأساة وفاة جندي البحرية لأغراض سياسية هو "سياسة رديئة".وقال "جونغ" إن المكتب الرئاسي لا يسعه إلا أن يعتقد أن سعي الحزب الديمقراطي لإجراء تحقيقات خاصة له دوافع سياسية، وليس بهدف الوصول إلى الحقيقة، حيث إن قضية الجندي يتم التحقيق فيها بالفعل من قبل الشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين.