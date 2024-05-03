الحزب الحاكم يوصي الرئيس بنقض مشروع قانون التحقيق في وفاة جندي البحرية

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قال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم، والقائم بأعمال رئيس الحزب، "يون جيه أوك"، إن الحزب سيوصي الرئيس "يون صوك يول" باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي ينص على إجراء تحقيقات خاصة حول الجدل المحيط بتقرير عسكري بشأن وفاة العريف البحري "تشيه سو كون"، العام الماضي.وأدلى "يون" بهذه التصريحات أمس الخميس بعد ساعات من تمرير البرلمان الكوري، الذي تسيطر عليه المعارضة، مشروع القانون من جانب واحد.وقال "يون" للصحفيين إن الحزب ليس لديه خيار سوى تقديم تلك التوصية إلى الرئيس بالنظر إلى محتوى مشروع القانون، وندد بالحزب الديمقراطي لتمريره مشروع القانون.وأعرب "يون" عن الأسف الشديد لأن رئيس البرلمان "كيم جين بيو" شارك في تمرير الحزب الديمقراطي لمشروع القانون من جانب واحد، ولم يُخطِر حزب قوة الشعب مسبقا بأن مشروع القانون سيتم التعامل معه في الجلسة العامة أمس الخميس.وأضاف أن حزب قوة الشعب لن يستطيع التعاون بشأن أي أعمال برلمانية حتى نهاية الدورة الحالية، الحادية والعشرين.وفيما يتعلق بمشروع قانون التحقيقات الخاصة، وصفه "يون" بأنه مليء بالبنود الخلافية والإشكالية.