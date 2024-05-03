رئيس إدارة القوى العاملة العسكرية يلمح إلى احتمال إلغاء الإعفاء من الخدمة العسكرية

Photo : YONHAP News

أشار رئيس إدارة القوى العاملة العسكرية في كوريا الجنوبية إلى إمكانية إلغاء قاعدة الخدمة العسكرية المثيرة للجدل التي تنص على الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية للنخبة من الرياضيين والموسيقيين.وأدلى مفوض إدارة القوى العاملة العسكرية "لي كي سيك" بهذه التصريحات أمس الخميس في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، حيث قال إن هناك تغييرات كبيرة من حيث البيئة والتصور العام وموارد القوى العاملة العسكرية منذ تطبيق هذا النظام في عام 1973.وأشار في هذا الصدد إلى أن أعضاء فرقة "بي تي إس"، الذين يؤدون حاليا خدمتهم العسكرية الإلزامية، قد أرسلوا بذلك "رسالة إيجابية للغاية" إلى الشعب.وتعتزم الحكومة الكورية تشكيل فريق عمل مشترك هذا الشهر بين وزارة الدفاع وإدارة القوى العاملة العسكرية ووزارة الثقافة، من أجل مراجعة هذا النظام وإعداد تدابير لتحسينه، حتى نهاية هذا العام.وبموجب نظام الإعفاء الحالي، يتم إعفاء النخبة من الرياضيين، الذين يفوزون بميداليات ذهبية في الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية، وكذلك فناني الموسيقى الكلاسيكية الذين يفوزون بجوائز عليا في المسابقات المرموقة، من التجنيد الإجباري.