واشنطن تعلن عن عقوبات جديدة ضد نقل الأسلحة والنفط بين موسكو وبيونغ يانغ

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وشركاءها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، ستعلن عن عقوبات جديدة هذا الشهر لردع عمليات نقل الأسلحة والنفط بين كوريا الشمالية وروسيا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع شركائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية وبريطانيا وأستراليا والاتحاد الأوربي ونيوزيلندا واليابان، للإعلان عن عقوبات جديدة منسقة هذا الشهر.وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد كل من يعمل على تسهيل عمليات نقل الأسلحة والنفط المكرر بين روسيا وكوريا الشمالية.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "جون كيربي"، قد قال في وقت سابق من يوم أمس إن روسيا شحنت أكثر من 165 ألف برميل من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية في شهر مارس وحده. وأضاف أن تلك الشحنات الروسية هذا العام قد تجاوزت بالفعل السقف السنوي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وبموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي، يُحظر على كوريا الشمالية استيراد أكثر من 500 ألف برميل من منتجات النفط المكرر سنويا.