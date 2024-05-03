أساتذة الطب في اثنين من المستشفيات الخمسة الكبار يأخذون إجازة اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

قرر أساتذة كليات الطب في مركز "آسان" الطبي ومستشفى "سانت ماري" في سيول، وهما اثنان من المستشفيات "الخمسة الكبار" في منطقة العاصمة، أخذ إجازة اليوم الجمعة.ووفقا للأوساط الطبية، سيعلق الأساتذة العاملون في هذين المستشفيين عمليات علاج المرضى والعمليات الجراحية، اليوم الجمعة.وقالت لجنة الطوارئ التابعة لمجلس أساتذة الطب في جامعة "أول سان" أمس الخميس إن مركز "آسان" الطبي ومستشفى "أول سان" الجامعي ومستشفى "كانغ نيونغ آسان"، وهي المستشفيات التعليمية التابعة للجامعة، ستأخذ يوم الجمعة كإجازة، وسوف تعقد ندوة مغلقة في مركز "آسان" الطبي.وقبيل تلك الندوة، يخطط الأساتذة لتنظيم احتجاجات يطالبون فيها الحكومة بإلغاء خطة زيادة حصص القبول في كليات الطب.كما قرر أساتذة الطب في مستشفى "سانت ماري" في سيول أخذ إجازة في يوم الجمعة أسبوعيا ابتداء من هذا الأسبوع، بحيث يتم تعليق العمليات الجراحية غير العاجلة وعلاج المرضى الخارجيين.وقد أعلن مجلس الأساتذة في المستشفى عن هذا القرار، مشيرا إلى الحاجة إلى حماية الأطباء من الإرهاق ومنع وقوع حوادث طبية وسط أزمة إضراب الأطباء المتدربين التي طال أمدها.